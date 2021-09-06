التضامن مع «صناع الحياة» يطلقان الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة التضامن الاجتماعى برتوكولات تعاون مع 12 جمعية شريكة بتمويل من برنامج "فرصة"، فى إطار إطلاق الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى "داعم" التى أسسها برنامج فرصة بالتعاون مع مؤسسة "صناع الحياة" مصر.





حضر توقيع البروتوكولات اللواء محسن النعمانى رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور عاطف الشبراوى مدير برنامج فرصة ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى.

ويهدف مشروع الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى "داعم" لتعزيز مشاركة الشباب فى مواجهة الفقر من خلال جذب وتدريب 2.500 متطوع فى المحافظات المستهدفة للتعريف ببرنامج فرصة الذى تنفذه التضامن للتأهيل لسوق العمل وفتح فرص التشغيل، وفى تقديم الاستشارات فى مجال المشروعات متناهية الصغر، وفى التدريب والدعم الفنى للمقبلين على الالتحاق بسوق العمل.

وتعمل الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى عبر 3 مراحل تبدأ بحملات الزيارات المنزلية للتوعية، ثم تعبئة الفئات المستهدفة للمشاركة فى جلسات التحفيز وتعديل السلوك الاقتصادى، ثم تأتى المرحلة الأخيرة لعرض فرص العمل المتاحة أو الإرشاد على المشروعات المتاحة لمن يرغب أن يعمل لدى نفسه وليس لدى الغير.

ومن المقرر أن يعمل المشروع فى 8 محافظات وهى (القليوبية، الشرقية، بنى سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، المنيا، الاقصر).

من جانبه، أكد الدكتور الشبراوى أن "داعم" تمثل خطوة هامة نحو مساهمة التطوع فى مجال التمكين الاقتصادى، مشيرًا إلى أن كل شاب من هؤلاء الشباب المتطوعين سيقوم برعاية متوسط 5 أسر من مستفيدى برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى بالوزارة، وهو ما يزيد من روح الإبداع والابتكار بين الشباب، ويحقق تمكين أكبر عدد من الشباب والفتيات.

وأشار إلى أن "داعم" ستعمل على تقوية الدعم الشخصى والنفسى والمتابعة من قبل شباب متطوعين من نفس القرى والمراكز، وهم سيكونوا مؤهلين فى مختلف القطاعات الاقتصادية مما يساهم فى استدامة وتطوير الأنشطة.

وأكد اللواء محسن النعمانى رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة أن صناع الحياة تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى فى العديد من المشروعات التى أثبتت قدرتها فى تنفيذ كافة التدخلات المطلوبة فى جميع محافظات مصر، وأن مشروع "داعم" علامة تشهد أن صناع الحياة كيان شبابى تطوعى قادر على العمل بالشباب لخدمة وطننا وأهلنا.

وتشارك فى البرنامج 12 جمعية وهى "نايل بالاس الخيرية"، جمعية "المصرى للتنمية والتدريب"، جمعية تنمية ورعاية الأسرة" جمعية "ألوان" للتنمية والخدمات، جمعية تنمية المجتمع المحلى بباقور، مؤسسة "تكافؤ" للتنمية، مؤسسة "تمكين" للتنمية والتدريب، مؤسسة "زواد" للتنمية، جمعية "أبى بكر الصديق" للتنمية، جمعية "حقوق الانسان" للخير وتنمية المجتمع المحلى، جمعية "النهوض بالصعيد" وأخيرًا مؤسسة "مصر المستقبل للتنمية".