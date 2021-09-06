منظمة الهجرة الدولية: مصر قائد بالنسبة لنا

جدة - نرمين السيد - أكد لوران دى بويك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة، أن مصر عضو فعال فى الحوار والمناقشات فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولديها طريقة كاملة فى هذا الأمر.





وأشار بويك، خلال الاجتماع الذى عقد بمقر مجلس النواب، إلى أن مصر تقود المنطقة فى هذا الأمر، وكل التقارير تشير إلى ذلك، ومصر بالنسبة لنا قائد فى العديد من القطاعات، لديها تشريعات لمكافحة لمكافحة التهريب والاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين، مهنأ الحكومة والبرلمان بما أنجزوه فى هذا الصدد.

وأضاف: "المهاجرون يتمتعون فى مصر بحقوق مماثلة للمصرين، فى مختلف مناحى الحياة، وهذا جهد كبير من الدولة المصرية، نراها فى البرامج والمبادرات التى تتخذها الحكومات، المهاجرين يعتبرون مساوين للسكان الأصلييين".

وتابع: "إجراءاتكم مفهومة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، نحن نبحث عن بناء القدرات لهؤلاء المهاجرين لكى يتم تشارك الخبرات فى المجتمعات المتواجدين بها ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين أكثر من وزارة".