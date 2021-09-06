عاجل.. اعرف نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات برقم الجلوس

جدة - نرمين السيد - وأتاحت الوزارة النتيجة الكاملة للتنسيق لجميع طلاب المرحلة الثانية عبر الموقع الرسمى للتنسيق عقب نهاية المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى والبحث العلمى. ويمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس من خلال الدخول على الرابط التالى: اضغط هنا

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