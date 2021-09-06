الهندسة 79.75% والتمريض 62.43%.. التعليم العالى تعلن تنسيق المرحلة الثانية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور خالد عبدالغفار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لإعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق - إنه تم توزيع 359 ألفا و907 طلاب بالمرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات.

وأضاف الوزير أنه تم سيتم فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب من يوم الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل.

وبدأت الثلاثاء الماضى أعمال تنسيق المرحلة الثانية، واستمرت حتى مساء أمس الأحد بحد أدنى 62.07 % لشعبتى علمى علوم وعلمى رياضى، والشعبة الأدبية 58.5 %، وضمت هذه المرحلة 243 ألفا و22 طالبا وطالبة.

وأكد وزير التعليم العالى، أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات أتاح للطلاب الالتحاق بكلية التخطيط العمرانى للحاصلين على حد أدنى قدره 78.78% والفنون التطبيقية 77.31% والحاسبات والمعلومات 75.12% والفنون الجميلة عمارة 70%.

وقال الوزير، إن تنسيق المرحلة الثالثة - الذى سيبدأ عقب مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب - سوف يشهد توافر أماكن خالية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وذلك بكليات التربية والسياحة والفنادق والتربية الرياضية والتربية النوعية، فضلا عن وجود أماكن خالية بالمعاهد العليا الخاصة والمتوسطة.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد قررت مد فترة استقبال وتسليم الأوراق الخاصة بطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتى 15 سبتمبر المقبل.