تنسيق المرحلة الثالثة أدبى.. أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بكليات التربية والكليات التكنولوجية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات، فى بعض كليات التربية تعليم ابتدائى وكليات التربية شعبة طفولة، وكلية السياحة والفنادق وكلية التربية الرياضية كليات التربية النوعية موسيقة وفنية وكليات التربية الموسيقية والمعاهد العليا. المتوسطة الخاصة والمعاهد التابعة الكليات التكنولوجية. وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، مساء أمس الأحد، حيث تم غلق موقع التنسيق الإلكترونى.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، لـ" اليوم السابع" أن ستتم إتاحة نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الاثنين، على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى المقرر عقده ظهر اليوم لإعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.

وحددت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية عند 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.7% لأقل من الحد الأدنى المعلن المرحلة الأولى للشعب العلمية بإحمالى 186618 طالبا، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5 لأقل من 269.5 درجة بإحمالى 56404 طالب، وبإجمالى عدد طلاب المرحلة للشعبتين العلمية والأدبية 243022 طالبا.