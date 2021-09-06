/648970/قبل-اللقاء-المرتقب-تعرف-علي-تاريخ-مواجهات-منتخب-مصر-أمام-ليبيا

عاد لاعبى منتخب مصر إلى القاهرة عقب مباراة الفراعنة أمام الجابون بمن فيهم المحترفين بالخارج وهم مصطفى محمد وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا، ماعدا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الذى عاد لإنجلترا مباشرة بطائرة خاصة من الجابون.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام ليبيا:

بينما كانت آخر مواجهات المنتخيبن، في عام 2016، في مباراة ودية أقيمت بينهما، وانتهت بفوز مصر بهدفين دون رد.

فيما نجح المنتخب الليبي، في الفوز بـ3 مباريات فقط من 18 مباراة، كان آخرها في تصفيات كأس العالم عام 2004، عندما نجح المنتخب الليبي في الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

نتيجة التعادل حسمت 3 مباريات بين المنتخبين الشقيقين، وكان آخر تعادل بينهما في عام 2007 بالدورة العربية، التي أقيمت بمصر حينها، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

نتيجة الـ10، تعتبر الأكبر في جميع مباريات المنتخبين، فيما هناك تعادل في نتائج المنتخبين بتصفيات كأس العالم، حيث تواجها مرتين، نجح المنتخب المصري في الفوز بمباراة، والمنتخب الليبي نجح في الفوز بالأخرى.

حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

المركز الأول مصر برصيد أربعة نقاط، وسجل هدفيين.

المركز الثاني ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثالث الجابون، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف، وسجل هدفيين.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.