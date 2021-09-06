/648983/صراع-بين-الزمالك-لضم-عبد-الله-السعيد-من-بيراميدز-تفاصيل

ارتبط اسم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، اقترابة للإنضمام إلي ناد الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض عن المفاوضات التي تقام بين اللاعب وإداراة القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مازالت أزمة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز تسيطر على جماهير ومسؤولى القلعة البيضاء، بسبب رغبتهم في تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

رفض الزمالك انتقال ثلاثي الفريق لبيراميدز، أغضب مسؤولى الأخير، مما دفعهم لإصدار بيان برفض التفريط في عبدالله السعيد.

حيث عبدالله السعيد خاض 100 مباراة معه في مختلف المنافسات والبطولات، سجل 34 هدف ومرر 24 تمريرة حاسمة، ولم ينجح في تحقيق أي بطولة، حيث خسر نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي، وحل ثالثًا في المواسم الثلاثة السابقة للدوري المصري.

اقترب من مباراته رقم 500 مع الأندية التي لعب لها، حيث شارك في 492 لقاء، سجل 138 هدف ومرر 100 تمريرة حاسمة، ويعد أبرز انجازاته هو دخول نادي المائة لهدافي الدوري المصري برصيد 112 هدف حتى الآن محتلاً المركز الخامس طوال 360 مباراة خاضها في تاريخ البطولة.

منتخب مصر

خاض مع الفراعنة 48 مباراة، أحرز 6 أهداف ومرر 9 تمريرات حاسمة، وله مشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم – روسيا 2018، ومشاركتين في بطولتي كأس الأمم 2017 و 2019.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته أمس بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة .

الجدير بالذكر أن خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أمس الأحد .

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة كأس مصر.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.