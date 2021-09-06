 رئيس النواب من النمسا: مصر حققت طفرة تنموية شاملة من أجل الحياة الكريمة..و نتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني

/648985/رئيس-النواب-من-النمسا-مصر-حققت-طفرة-تنموية-شاملة-من-أجل-الحياة-الكريمةو-نتطلع-لتعزيز-أطر-التعاون-البرلماني

التقى ظهر اليوم الإثنين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق ، وولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، وذلك في أولى فعاليات المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا.

دوت الخليج ومشاركة رئيس مجلس النواب فى النمسا

في مستهل اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر والتقدير لنظيره النمساوي على الجهود النوعية التي يبذلها البرلمان النمساوي في سبيل تنظيم أعمال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الارهاب، وعلى الصعيد الثنائي، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على تطلع مجلس النواب المصري إلى تعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا، بما في ذلك تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية النمساوية، باعتبارها مسار يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

خلال اللقاء استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي الطفرة التنموية الشاملة التي حققتها مصر في جميع المجالات، خلال الأعوام الماضية، على الرُغم من التحديات التي واجهتها وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا على أن مصر تمثل ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما ينعكس إيجابياً على قدرتها على دعم جهود تسوية الأزمات المتعددة في الإقليم.

من جانبه، رحب وولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق له ، مُثمناً المشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات ،والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، ومشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – النمساوية على كافة الأصعدة والمستويات، وقد أعرب رئيس البرلمان النمساوي عن تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين ، خاصة فيما يتعلق بإنشاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – النمساوية.