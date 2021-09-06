/648986/تامر-حسني-عن-هدف-صعب-بالدوري-الأسباني-شبهته-بمشوار-حياة-الإنسان-لتحقيق-هدفه

تداول نجم الجيل الفنان تامر حسني إحدى الفيديوهات لاطريفة للاعب كرة قد في إحدى مباريات الدوري الأسباني أثناء محاولته في الوصول إلى مرمى الكرة لتسجيل هدف رغم عدد من لاعبي الفريق الخصم الذي يمثلون عراقيل الحياة أمامه، ورغم ذلك نجح في إحراز الهدف وتحقيق ما سعى لأجله.

دوت الخليج يرصد تعليق تامر حسني على إحدى أهداف الدوري الأسباني الصعبة

استعرض الفنان تامر حسني مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “لما شوفت الهدف دا شبهته بمشوار الحياه اللي الإنسان بيمشيه لحد ما يحقق هدفه”.

وتباع تامر حديثه: “رغم طول المشوار و الصعوبات اللي بتواجهه و الناس المحبطه اللي بتحاول توقفه في وسط مشواره و لإنه مش تمثال فضل يقاوم و يعافر يمين و شمال لحد ما وصل لهدفه”.

زوحة تامر حسني تفاجأه بالغناء في يوم ميلاده

وكانت بسمة بوسيل قد فاجأت زوجها الفنان تامر حسني بالظهور علر المسرح أثناء إحياءه حفل غنائي بالساحل الشمالي. ثم بدأ بغناء أغنيته الشهيرة «كل سنة وانت طيب»، بإصرار من تامر حسني وظهر عليها علامات الخجل خلال مقاطع الفيديو، ومازحها حسني بطريقة لطيفة ليزيل الخجل قائلا: هرياني في البيت غُنا، ثم بدأ الثنائي في التعبير عن حبهما للأخر، ما جعلها تتصدر محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير.

تامر حسني ينهي خلاق نصر محروس ودياب

الجدير بالذكر، أنه أنهى الفنان تامر حسني الخلاف الناشب بين محروس ودياب التي وصلت إلى ساحات القضاء بسبب عقد دياب الذى ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات، وأكد تامر على ذلك من خلال فيديو قال فيه: “الحمد لله ربنا قدرنى أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس، تم الصلح فى منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائى الواقع على الفنان دياب، ودى لفتة حقيقى مفيش منتج ممكن يعملها فى الزمن ده، شكرا أستاذ نصر شكرا إنك كبرتلى ومردتليش طلبى ووقفت جنب دياب لأنه شاب ولسه فى أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".