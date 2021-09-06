/648987/الفريق-أسامة-ربيع-يكلف المحامي-الدولي-خالد-ابوبكر-بمهام-مستشار-رئيس-هيئة-قناة-السويس

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف المحامي الدولي خالد ابوبكر بمهام مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية والعلاقات الدولية.

الفريق أسامة ربيع يكلف المحامي الدولي خالد ابوبكر بمهام مستشار رئيس هيئة قناة السويس جاء ذلك عقب نجاح لجنة التفاوض في إنهاء أزمة السفينة إيفر جيفن عن طريق المفاوضات مع الأطراف المعنية. من جانبه رحب المحامي الدولي بهذا التكليف وأبدى استعداده لقبول هذه المهمة متطوعاً، معرباً عن تطلعه للعمل مع قيادة الهيئة وكافة العاملين بها بالشكل الذي يهدف تحقيق كافة مصالح هيئة قناة السويس.

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