خالد يوسف ضيفا مع عمرو أديب فى برنامدج الحكاية..اليوم

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يحل المخرج خالد يوسف ضيفا على برنامج الحكاية الذي يقدمة الإعلامي عمرو أديب على فضائية MbC مصر .

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء المخرج خالد يوسف مع الاعلامي عمرو أديب

وأضاف خالد يوسف ، عبر صفحته الشخخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “سأكون معكم علي الهواء 11 مساء اليوم بقناة أم بي سي ( MBC )مصر مع الإعلامي الكبير عمرو أديب في برنامج الحكاية،يسعدني أن يكون لديكم وقتا لمشاهدة اللقاء”.

هذا وحل نجم كرة القدم محمود عبد الرازق شيكابالا ،كابتن نادي الزمالك، حيث أثارت الحلقة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد محمود عبدالرازق شيكابالا على عدم سبه لأحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك أثناء وجوده ضيفا في برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc مصر.

وأوضح شيكابالا كواليس خناقته مع أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلاً: “تحركنا من الفندق حتى وصلنا الاستاد ومعنا أهالي اللاعبين، فاتحاد الكرة لم يسمح بتدخل أهالي اللاعبين، ولذلك قمت بالخروج من الاستاد ووقفت لمدة ساعة ونصف في الشارع حتى يدخلوا الأهالي”.

واستكمل: “عندما تأخرت خارج المباراة خرجي لي أحمدج سيد زيزو وسيف الدين الجزيري حتى يدخولونني”.

وزاد: “لم يكن لديهم مبررات تسمح لهم بمنع الأهالي من دخول الاستاد”.

وأتم: “لم يسمح له بالدخول للاستاد بالرغم من عدم ذهابه إليه نهائيا، وحميد حداد خرج من المباراة لكي يدخل زوجته وهو بلبس المباراة”.

وكشف شيكابالا عن السبب وراء وقفه في مباراة السوبر، حيث قال: “أحمد مجاهد أخبرني بأنه قام بتخفيف عقوبتي ووقفي 8 مبارايات فقط في أحداث مباراة السوبر بالإمارات بسبب سب الجماهير لي”.

وتابع: “الذين يسبونني يعرفون أنني من جمهور الزمالك قبل كوني لاعبا ولذلك يحاولون التقليل مني دائما”.