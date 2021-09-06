/648989/إسلام-جمال-أحدث-المنضمين-لحكاية-بدون-ضمان-من-مسلسل-إلا-أنا

انضم الفنان إسلام جمال لأبطال مسلسل «إلا أنا» من خلال حكاية جديدة تحمل اسم «بدون ضمان» والتي من المقرر أن تكون الثالثة في العرض بعد انتهاء حكاية «بيت عز» لسهر الصايغ و «بالورقة والقلم» للفنانة يسرا اللوزي.

دوت الخليج يرصد انضمام إسلام جمال لحكاية بدون ضمان

وتعد حكاية «بدون ضمان» من بطولة الفنانة المتألقة هنادي مهنا وزميلتها الفنانة هاجر أحمد، وانضم لهم مؤخرا الفنان أحمد بدير.

عرض أولى حكايات مسلسل إلا أنا على dmc

وبدأت سهر الصايغ تألقها من خلال عرض حكاية «بيت العز» من مسلسل«إلا أنا 2» منذ يوم السبت الموافق 4 من شهر سبتمبر على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل «إلا أنا 2» البوستر الرسمي لحكاية «بيت العز» الذي تصدرته الفنانة سهر الصايغ بطلة الحكاية و يشارك في بطولتها كلا من رشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري، ومن المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات على قناة Dmc.

مسلسل إلا أنا 2

ومن المقرر أن يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.