/648990/7-تصريحات-هامة-من-رئيس-النواب-بلقاء-نظيره-النمساوى

التقى ظهر اليوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق ، بالسيد/ وولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، في أولى فعاليات المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا.

1- نتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا 2- نتطلع لتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – النمساوية 3- جمعية الصداقة البرلمانية مسار يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين 4- مصر حققت طفرة تنموية شاملة في جميع المجالات خلال الأعوام الماضية 5- الطفرة بمصر رُغم التحديات من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري. 6- مصر ركيزة الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط 7- دور مصر ينعكس إيجابياً على قدراتها على دعم جهود تسوية الأزمات المتعددة بالمنطقة المؤتمر الخامس الدولي لرؤساء البرلمانات الدولية وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر والتقدير لنظيره النمساوي على الجهود النوعية التي يبذلها البرلمان النمساوي في سبيل تنظيم أعمال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الارهاب، وعلى الصعيد الثنائي، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على تطلع مجلس النواب المصري إلى تعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا، بما في ذلك تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية النمساوية، باعتبارها مسار يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي الطفرة التنموية الشاملة التي حققتها مصر في جميع المجالات، خلال الأعوام الماضية، على الرُغم من التحديات التي واجهتها وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا على أن مصر تمثل ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما ينعكس إيجابياً على قدرتها على دعم جهود تسوية الأزمات المتعددة في الإقليم.

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