التعليم تتيح إمكانية إعادة تصحيح البابل شيت لطلاب الثانوية يدويا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن إعادة الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ومن حق الطالب حضوره أثناء المراجعة، وذلك بدايةً من السبت 11 سبتمبر وحتى الخميس 16 سبتمبر، وبعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.
وأشارت إلى أن إعادة الفحص اليدوى تتكلف 300 جنيه لكل مادة، ويتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكى المخصصة لذلك "البريد المصرى، فورى، وقتى، ايجى باى، سداد، ضامن، أمان، مصارى، بيى، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال".
وأوضحت أن الدفع يبدأ من يوم الخميس 9 سبتمبر، أما القيام باختيار المواد من خلال هذا الموقع من يوم السبت 11 سبتمبر حتى الخميس 16 سبتمبر.
للاستفسارات أو الشكاوى يمكن الاتصال على الرقم الموحد 19368، والتقديم من خلال هذا الرابط: https://tazalom.emis.gov.eg/Default.aspx
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