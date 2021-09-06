سفير كوريا: دور متزايد للسفراء الرقميين فى تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر

جدة - نرمين السيد - أكد هونج جين ووك السفير الكورى الجنوبى لدى مصر، أهمية الدبلوماسية العامة فيما يتصل بتعزيز التبادل والتفاهم المتبادل بين الشعبين المصرى والكورى من أجل علاقات ثنائية مستدامة.





وأكد السفير الكورى، خلال احتفالية تنصيب السفراء الرقميين بين مصر وكوريا الجنوبية بأحد فنادق القاهرة، أن التحول الرقمى أصاب كل مناحى الحياة خصوصًا فى ظل وباء كورونا، وهو ما يعزز من أهمية ودور السفراء الرقميين أكثر من أى وقت مضى من أجل تدعيم صورة كوريا والثقافة الكورية بشكل خلاق فى الفضاء الإلكترونى لمصر.

وقدم السفير الكورى شهادات التعيين للسفراء الرقميين، وحثهم على بذل الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. إذ تم اختيار 15 سفيرًا رقميًا من بين أكثر من 3 آلاف شخص تقدموا للفوز بهذا المنصب الفخرى.

ويتمثل الدور الرئيسى للسفير الرقمى بين البلدين فى تعزيز وعى الشعب المصرى وفهمه للثقافة الكورية والعلاقات الثنائية بين مصر وكوريا من خلال إثراء محتوى وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة به مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" و"إنستجرام" و"تويتر"، إلخ.

وعلاوة على ذلك، سيتم دعوة السفراء الرقميين للمشاركة فى مختلف فعاليات السفارة، فضلاً عن العمل كمجموعة استشارية لأنشطة قسم الدبلوماسية العامة بالسفارة.