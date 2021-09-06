صور.. القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد ملحقين عسكريين للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية للعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار المشاهدة الميدانية للمشروعات التنموية العملاقة التى تشرف على تنفيذها القوات المسلحة بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة ويتم تنفيذها بالسواعد المصرية.





واستمع الوفد إلى شرح مفصل تضمن مراحل العمل والإنشاءات التى تم تنفيذها وروعى فى تصميمها اتباع أعلى معايير الجودة العالمية فى مجال إنشاء المدن والعواصم الذكية والتى تعتمد على استخدام التكنولوجيا فى شتى المجالات بما يعزز من قدرة الدولة فى إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية من خلال التحول الرقمى لكل مؤسسات الدولة المصرية بالشكل الذى يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 ويسهم فى إحداث نقلة حضارية للمواطن المصرى وتوفير الحياة الكريمة له، فضلا عن إسهام العاصمة الإدارية فى زيادة فرص الاستثمار مما يؤدى إلى نمو الاقتصاد المصرى بصورة متميزة.

ووجه الملحقون العسكريون خلال جولتهم التفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للانتهاء من المشروع فى أوقات قياسية وبمعايير الجودة العالمية.

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