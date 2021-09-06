الحماية المدنية تنجح فى السيطرة على حريق بإحدى الشركات بمنطقة المهندسين بالجيزة

نجحت الحماية المدنية فى السيطرة على حريق بإحدى الشركات بمنطقة المهندسين بالجيزة، وذلك بعدما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بنشوب حريق داخل مقر شركة للدعاية والإعلان - كائنة بالعقار رقم 14 شارع وادى النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وتم فصل التيار الكهربائى والغاز عن العقار تنسيقاً والجهات المعنية ، وتبين إحتجاز (4) موظفين عاملين بذات الشركة.. تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من خلال الإستعانة بالمعدات الحديثة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع إمتداده إلى باقى وحدات العقار ، وإنقاذ عدد 3 أشخاص من المحتجزين داخل الشركة، ووفاة (موظف بالشركة) إثر إصابته بإختناق.
بسؤال مالك الشركة وأحد العاملين بها قررا بنشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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