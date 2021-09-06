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شهدت تصفيات كأس العالم 2022 العديد من الأرقام والإحصائيات على كافة المستويات القارية لعل أبرزها تصفيات قارة أوروبا والتي تأتي منتخبات إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا على رأس تلك تلك الفرق.

منتخب إيطاليا يتفوق على إسبانيا وبلجيكا في تصفيات كأس العالم

ويستعرض دوت الخليج بعض إحصائيات إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا خلال خوض منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وخلال فترة التوقف الدولي على كافة المستويات.

أرقام واحصائيات منتخبات كأس العالم

ولم يخسر منتخب إيطاليا في آخر 36 مباراة دولية ليصبح أكثر منتخب لعب مباريات في التاريخ دون خسارة، وتفوقت إيطاليا على البرازيل وإسبانيا الذين لعبوا 35 مباراة على التوالي دون خسارة بفارق عدد مباريات عن بلجيكا.

يذكر أن المنتخب الإيطالي أستطاع إقصاء المنتخب البلجيكي من منافسات الأمم الأوروبية قبل أن يتوج رفاق بوفون باليورو.

تشكيل بلجيكا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألديرفيريلد - فيرمايلين - فيرتونخين - مونييه

خط الوسط: تيليمانس - فيتسل - دي بروين

خط الهجوم: ثورجان هازارد - دوكو - لوكاكو

تشكيل إيطاليا أمام بلجيكا

حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو - كيليني - بونوتشي - سبينازولا

خط الوسط: فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا

خط الهجوم: إنسيني - إيموبيلي - كييزا

تشكيل إسبانيا أمام جورجيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جايا، لابورت، إريك جارسيا، سيزار أزبيليكويتا.

خط الوسط: ماركوس لورينتي، رودري، سولير.

خط الهجوم: فيران توريس، سارابيا، فابيان رويز.

قائمة منتخب إسبانيا

في حراسة المرمى: أوناي سيمون - وديفيد دي خيا - وروبرت سانشيز.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكوينتا - وماركوس يورنتي - وإيميريك لابورت - وإنييغو مارتينيز - وراؤول ألبيول - وإريك غارسيا - وجوردي ألبا - وخوسيه جايا.

خط الوسط: رودري هيرنانديز - وسيرجيو بوسكيتس - وكوكي ريسوريكسيون - وميكيل ميرينو - وكارلوس سولير - وبرايس مينديز.

الهجوم: بابلو فورنالس - وبابلو سارابيا - وفيران توريس - وأداما تراوري - وألفارو موراتا - وجيرارد مورينو - وأبيل رويز.

راحة سلبية لبيدري

وفي المقابل، منح إنريكي راحة لكل من بيدري وداني أولمو وميكيل أويارزابال، بعدما خاضوا كأس اليورو ثم أولمبياد طوكيو 2020. كما خلت القائمة من لاعبي ريال مدريد، وسجلت غياب المصاب سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.