صبا مبارك تتألق بفيلم «أميرة» بمهرجان فينسيا..«شهد استقبال حار من الحضور»

/648992/صبا-مبارك-تتألق-بفيلم-أميرة-بمهرجان-فينسياشهد-استقبال-حار-من-الحضور

شهد فيلم «أميرة» الذي تخوض بطولته الفنانة المتألقة صبا مبارك، ويتولى إخراجه محمد دياب، إشادات عريمة وإستقبال حار من الحضور بعد عرضه بمهرجان فينسيا السينمائي أمس.

دوت الخليج يرصد نجاح فيلم «أميرة» بمهرجان فينسيا

فيلم «أميرة» بمهرجان فينسيا

عرض فيلم «أميرة» ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي مساء أمس، وشهد تألق العمل كلا من الفنانة صبا مبارك و الفنانة تارا عبود بطلتي الفيلم.

قصة فيلم أميرة

ويقدم فيلم «أميرة» قصة "أميرة" مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويشار في بطولة الفيلم كلا من صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

عمرو سلامة يشيد بفيلم أميرة لصبا مبارك

وكان قد أشاد المخرج عمرو سلامة بفيلم صبا مبارك الجديد الذي يحمل اسم «أميرة» الذي أختير للمنافسة في مسابقة أفاق بمهرجان فينسيا السينمائي، اذ سلامة البوستر الرسمي لفيلم «أميرة» من خلال صفحته الشخصية بموقع التدوبنات القصيرة تويتر وعلق عليها قائلا: “بحكم صداقتي مع كل فريق عمل فيلم (أميرة)، شاهدته في مراحل المونتاج، وأقدر أقول بدون ذرة مبالغة إنه من أفضل الأفلام العربية التي شاهدتها في حياتي، وأتمنى بعد إختياره في مهرجان فينيسيا أن يحصل على عدة جوائز فيه”.

أول تعليق من صبا مبارك على اختيار فيلم أميرة للمشاركة بمهرجان فينسيا

وكانت قد أعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها بإطلاق العرض الأول لفيلم “أميرة” للمخرج محمد دياب ضمن مسابقة آفاق خلال مهرجان فينيسيا بدورته الـ78.

ونشرت صبا، بوستر الفيلم، عبر “انستجرام”، قائلة: "متحمسة وسعيدة جدا بالعرض العالمي الأول لفيلم أميرة للمخرج الصديق والفنان محمد دياب ومشاركته في مسابقة آفاق خلال مهرجان فينيسيا السينمائي"