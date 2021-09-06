بخطة.. ليفربول يتحرك لحسم مصير محمد صلاح

يستعد ليفروبل الإنجليزي لمباراته المقبلة أمام ليدز يونايتد ، والتي من المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل، الموافق 12 سبتمبر الجاري، حيث تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إدارة ليفربول ترغب باستمرار محمد صلاح مع "الريدز" لمدة عامين إضافيين بشروط مالية أفضل، مبينة أنها ستجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي من حيث الرواتب.

وأكدت أن صلاح يريد الحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني للموافقة على تمديد عقده مع النادي، مستغلا رغبة الإدارة في حسم ملف التجديد وفي ضوء اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

ليفربول

واستهل ليفربول الإنجليزي بتحقيق الفوز على فريق نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق فيرمينيو، وصلاح وجوتا، وغياب السنغالي سديو ماني عن ترك بصمته في اللقاء الأول للفريق في البريميرليج.

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب

وكان ليفربول قد تعادل في المباراة الأخيرة مع تشيلسي بهدف لمثله في مباراة صعبة وقوية بين الفريقين، ورغم محاولة ليفربول بكل قوة أن يفوز في هذه المباراة، ورغم طرد لاعب من فريق تشيلسي في شوط المباراة الأول، لكن الفريق لم يتمكن من الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

انتهت مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي بنتيجة 1/1، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت قائمة مباريات ليفربول في دوري ابطال اوروبا كالاتي:

الجولة الأولى: ليفربول ضد ميلان يوم 15 سبتمبر على ملعب "آنفيلد"

الجولة الثانية: بورتو ضد ليفربول يوم 28 سبتمبر على ملعب "الدراجاو"

الجولة الثالثة: أتلتيكو مدريد ضد ليفربول يوم 19 أكتوبر على ملعب "واندا متروبوليتانو".

الجولة الرابعة: ليفربول ضد أتلتيكو مدريد يوم 3 نوفمبر على ملعب "آنفيلد"

الجولة الخامسة: ليفربول ضد بورتو يوم 24 نوفمبر على ملعب "آنفيلد"

الجولة السادسة: ميلان ضد ليفربول يوم 7 ديسمبر على ملعب "سان سيرو".