/648995/كنت-بكلمك-أول-ماأصحى-تامر-حبيب-يستعيد-ذكرياته-مع-رجاء-الجداوي-بعيد-ميلادها

حرص السيناريست تامر حبيب على الإحتفال بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من خلال إستعادة ما كان يحدث بينه وبينها في ذلك اليوم قبل وافتها.

دوت الخليج يرصد رسالة تامر حبيب لرجاء الجدواي في يوم ميلادها

تامر حبيب يستعيد ذكراه مع رجاء الجداوي

كشف تامر حبيب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” عن عادة تربطه برجاء الجداوي ذلك اليوم، فكتب: “"زى النهاردة كل سنة كنت أول حاجة بعملها أول ما أصحى.. كنت بكلمك وأقولك كل سنة وانتى طيبة وانتى تردى تقوليلى انا مستنية التليفون ده من أول ما فتحت عينيا.. كل سنة وأنتى في أحلى مكان يا أمي العظيمة"، مرفقا صورة الجداوي على حديثه.

ويمر اليوم الذكرى الـ87 علي ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، إذ ولدت في 6 سبتمبر عام 1934، بمحافظة الإسماعيلية.

مسيرة رجاء الجداوي الفنية

بدأت رجاء الجداوى مسيرتها عام 1958 في فيلم "غريبة"، لتثبت حضورها ويتوالي تألقها فى العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية والمسرحية خلال مسيرة فنية طويلة امتدت لـ 62 عامًا من الإبداع، قدمت خلالهم ما يزيد عن 300 عمل.

شاركت مع العديد من النجوم في الكثير من الأفلام أبرزها "إشاعة حب، عصابة حمادة وتوتو، حدوتة مصرية، البيه البواب، حنفي الأبهة، السلم والثعبان، تيمور وشفيقة، بوبوس، بنات العم، تؤام روحي"، كما قدمت للتلفزيون "أحلام الفتي الطائر، هند والدكتور نعمان، بلاغ للنائب العام، العائلة، اللص الذي أحبه، الرجل الآخر، عائلة الحج متولي، حكايات زوج معاصر، مبروك جالك قلق، جراند أوتيل، عوالم خفية، طلعت روحي"، ما شاركت فى العديد من المسرحيات مع الزعيم عادل إمام، وكانت تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة، منها "الواد سيد الشغال، الزعيم".