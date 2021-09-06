/648996/تفاصيل-تصفيات-كأس-العالم-2022-بعد-تعادل-منتخب-مصر-أمام-الجابون

حقق أغلب المنتخبات العربية نتائج جيدة آسيويا وأفريقيا في مستهل مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ويعد فوز عمان على منتخب اليابان القوي بهدف دون رد من أبرز مفاجآت هذه الجولة، بينما تمكن منتخب الجزائر من إلحاق هزيمة ثقيلة بنظيره الجيبوتي.

ويرصد دوت الخليج تصفيات كأس العالم 2022 :

حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

رتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

المركز الأول مصر برصيد أربعة نقاط، وسجل هدفيين.

المركز الثاني ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثالث الجابون، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف، وسجل هدفيين.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.

منتخب ليبيا

وفاز منتخب ليبيا على حساب ضيفه الجابوني بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة نفسها لتصفيات المونديال.

وسجل المنتخب الجابوني في الدقيقة 11 عن طريق أندريه بوكو ورد للمنتخب الليبي علي سلامة في الدقيقة 28، قبل أن يسجل سند الورفلي هدف الفوز في الوقت القاتل فى الدقيقة 89.

بهذه النتيجة تتصدر مصر المجموعة برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثاني ليبيا برصيد 3 نقاط، والثالث منتخب الجابون بدون رصيد بعدما خسر أمام منتخب ليبيا ويأتي منتخب أنجولا في المركز الأخير بدون رصيد.