/648998/المؤبد-لـ-8-أشخاص-بتهمة-جلب-وتهريب-الكوكايين-عبر-مطار-القاهرة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة جلب ومحاولة تهريب المخدرات عبر مطار القاهرة إلى داخل البلاد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل معاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد

جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة

كشف أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين أنهم اتفقوا فيما بينهم على جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة - مخدر الكوكايين، أثناء قدومهم من إحدى الدول الأجنبية، مُحاولين تهريب المخدرات إلى داخل البلاد.

ترجع تفاصيل القضية عندما اشتبه أحد مُفتشي الجمارك في ركاب قادمين من إحدى الدول الأجنبية، وقام بتفتيش حقيبته الخاصة به، فعثر بداخل الحقيبة على كمية كبيرة من مخدر« الكوكايين»، مُخبأة داخل جيب سري، وقام بضبطه وباقي المتهمين الذين كانوا معه، وبتفتيش حقائبهم الشخصية أيضًا عُثر بداخلها على مخدر الكوكايين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات معهم، والتي قضت بالسجن المؤبد.

نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابى بسوهاج تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

تجار السموم

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قيام 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثانى سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إستهدافهم، وتم القبض عليهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وأدوات لتعاطى مخدر الهيروين وميزان حساس و4 هواتف محمولة و 5 ساعات يد ومبلغ مالى .

وبمواجهتهم جهات التحقيق، إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم .