اندلاع حريق بعقار الفنانة ميرفت أمين..وهذه تفاصيل حالتها الصحية

/648999/اندلاع-حريق-بعقار-الفنانة-ميرفت-أمينوهذه-تفاصيل-حالتها-الصحية

نشب صباح اليوم حريق مريع بالعقار التي تسكن به الفنانة ميرفيت أمين في منطقة المهندسين، نتج عنه وفاة شخص نتيجة للاختناق.

دوت الخليج يرصد الحالة الصحية لميرفت أمين

ووقعت الشقة المحترقة فوق شقة الفنانة ميرفت أمين، وتم إخلاء كل السكان إلى السطح ومنهم الفنانة الكبيرة، وسريعا وصلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الوضع وأنقذت المواطنين.

حالة الفنانة ميرفت أمين الصحية

وكشفت المصادر عن نجاة الفنانة ميرفت أمين من الحريق، فضلا عن استقرار وضعها الصحي وعدم تأثرها بما حدث في الحريق رغم قرب شقتها من مكان إندلاع الحدث.

ميرفت أمين تنضم لصناع مسلسل «إلا أنا2» بحكاية جديدة من بطولتها

من ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة ميرفت أمين مؤخرا على بطولة حكاية جديدة ضمن حكايات «إلا أنا2» من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال الحكاية.

ومن المقرر أن يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.

فيلم أعز الولد أخر أعمال ميرفت أمين

وكان أخر ظهور للفنانة ميرفت أمين من خلال فيلم "أعز الولد" التي شاركة به بجانب الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة، مع الفنانة رجاء الجداوي في ظهورها السينمائي الأخير قبل وفاتها، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج سارة نوح في تجربتها الإخراجية الأولى من إنتاج Lagoonie Film Production وThe Producers والطاهر ميديا برودكشن.