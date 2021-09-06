رئيس النواب من النمسا: مصر حققت طفرة تنموية شاملة فى جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - التقى ظهر اليوم الإثنين المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلمانى المرافق له، وولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان النمساوى، وذلك فى أولى فعاليات المشاركة فى أعمال المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا.





وفى مستهل اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، الشكر والتقدير لنظيره النمساوى، على الجهود النوعية التى يبذلها البرلمان النمساوى فى سبيل تنظيم أعمال المؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.

وعلى الصعيد الثنائى، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، تطلع مجلس النواب المصرى إلى تعزيز أطر التعاون البرلمانى بين مصر والنمسا، بما فى ذلك تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية النمساوية، باعتبارها مسار يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

خلال اللقاء استعرض المستشار الدكتور حنفى جبالى، الطفرة التنموية الشاملة التى حققتها مصر فى جميع المجالات، خلال الأعوام الماضية، على الرُغم من التحديات التى واجهتها وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، مؤكدا على أن مصر تمثل ركيزة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما ينعكس إيجابياً على قدرتها على دعم جهود تسوية الأزمات المتعددة فى الإقليم.

من جانبه، رحب وولفجانج سوبوتكا، رئيس البرلمان النمساوى، بالمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلمانى المرافق له، مُثمناً المشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى فى أعمال المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، ومشيداً بالزخم الإيجابى الذى تشهده العلاقات المصرية – النمساوية على كافة الأصعدة والمستويات، وقد

وأعرب رئيس البرلمان النمساوى عن تطلعه لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بإنشاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – النمساوية.