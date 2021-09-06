عاجل- بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الجوى للسودان

جدة - نرمين السيد - أقلعت طائرتا نقل عسكريتان، من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية، التى تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين، مقدمة من وزارة الدفاع، وجمعية الهلال الأحمر المصرية، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين، وذلك فى ثانى رحلات الجسر الجوى للمساعدات الإنسانية التى تقدم للشعب السودانى الشقيق.





فيما أشاد المسؤولين السودانيين، بتلك المساعدات التى تعزز علاقات التآخى بين الشعبين الشقيقين، مؤكدين على تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا، وأن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة فى وجدان الشعب السودانى، مما يسهم فى تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسودان. يأتى ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة جميع المحن والأزمات التى يتعرضون لها.

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