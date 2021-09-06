تنسيق الجامعات.. موعد وقواعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أنه تيسيرًا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات" من خلال موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، فى حدود النسبة المُقررة 10%، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8-9-2021 حتى يوم الأحد الموافق 12-9-2021.

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية:-

جاءت الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن على النحو التالى:

التحويل المُناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها "مثل اجتياز اختبار القدرات التى أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة".

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:-

يُسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.