النشرة المرورية.. سيولة بمحور النصر وزحام فى وسط المدينة ودائرى المنيب

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية على معظم الطرق والمحاور، اليوم الاثنين، يكون لها طابع خاص مع البدء الفعلى للحركة المرورية وبداية فترة الذروة المسائية، مشيرا إلى أنها تشهد معدلات سير تتراوح بين 70 إلى 75%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام أعلى من معدلاتها فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى محور قناة السويس عند منطقة محرم بك للمتجه إلى طريق الجيش، وفى محور المشير أحمد إسماعيل القادم من مناطق أبو قير ومتجه لطريق الجيش.

وأشار إلى أن الحركة المرورية فى محافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع محمد على تقاطعه مع شارع الأبوجى، ومحافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع جيهان السادات، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى منطقة ميت نما للقادم من ميدان المؤسسة ومتجه للطريق الزراعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى المحور للمتجه إلى مناطق الوراق، وأعلى مناطق المرج، وأعلى مناطق الكنيّسة للمتجه إلى المنيب ودار السلام والأوتوستراد، مشيرا إلى أن محور 26 يوليو يشهد بعض الأحجام عند منطقة ناهيا للنازل من أكتوبر والشيخ زايد، ناصحا باستخدام محور روض الفرج بديلا عنه فى هذا التوقيت.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة وخاصة للمتجه إلى فيصل والهرم عن طريق ميدان الجيزة، ناصحا بسلوك شارعى السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى وجود أحجام أعلى كوبرى الفنجرى والحدائق للمتجه إلى مناطق أبو وافية ومناطق الساحل، ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ولفت صابر إلى جود أحجام فى منطقة وسط المدينة والموسكى والعتبة وكوبرى الأزهر، ناصحا باستخدام نفق الأزهر، مشيرا إلى أن صلاح سالم يشهد بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بظهور أحجام أعلى كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.