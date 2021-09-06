عاجل.. حركة تنقلات تضم 16 قيادة محلية

جدة - نرمين السيد - أصدر محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 16 قيادة محلية بمحافظات القاهرة والوادى الجديد والإسماعيلية وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا..





وأشار شعراوى، فى بيان للوزارة، اليوم الإثنين، إلى أن الحركة تضمنت نقل رؤساء أحياء الشرابية وطرة والمعصرة بالقاهرة وشرق شبرا الخيمة بالقليوبية، بسبب تدنى مستوى النظافة وكثرة الاشغالات فى دوائر عملهم بالأحياء، بالإضافة إلى توجيه إنذار لباقى رؤساء الأحياء بالمحافظتين لمتابعة ملف النظافة ورفع الاشغالات على مدار اليوم، وعدم التراخى فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تقرر صرف مكافأة مالية لأحياء باب الشعرية وحى غرب القاهرة والزيتون، لجهودهم فى تحسين مستوى النظافة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الحركة تضمنت تعيين محمد أنيس عبدالحميد سكرتير عام محافظة الوادى الجديد إلى سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، وتصعيد سيد محمود عبدالله من سكرتير عام مساعد الوادى الجديد إلى وظيفة سكرتير عام الوادى الجديد، وتعيين هشام على الطويل سكرتير عام مساعد جنوب سيناء إلى سكرتير عام مساعد الإسماعيلية، كما تضمن القرار الوزارى أيضًا تصعيد أحمد محمد الإسكندرانى رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء.

وتضمنت الحركة أيضًا نقل كل من خيرى أحمد مرسى رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا إلى رئاسة حى الشرابية بالقاهرة، ووليد السيد المعداوى رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا إلى رئيس مركز ومدينة رأس البر بدمياط، وحسين لبيب عطية رئيس مدينة رأس البر إلى رئيس مدينة مسير بكفر الشيخ، وأحمد محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة الطور بجنوب سيناء إلى رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط وخالد فوزى فؤاد رئيس مدينة قوص بقنا إلى رئيس حى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، ومحمد جمال المجير رئيس حى طرة بالقاهرة إلى رئيس مدينة بركة السبع بالمنوفية، وياسر عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلى رئيس حى المعصرة بالقاهرة، وهانى محمد رضا بدوى رئيس حى الشرابية بالقاهرة إلى رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء، وهشام رفعت محمد رئيس حى شرق شبرا الخيمة إلى رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

كما تضمن القرار الوزارى نقل 3 من رؤساء المدن والمراكز بأسيوط وبنى سويف وكفر الشيخ، إلى عمل إدارى بدواوين عموم محافظات سوهاج والإسكندرية والجيزة لتدنى مستوى الأداء ومتابعة المهام المكلفين بها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة مستمرة فى إجراءات تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى سعى الوزارة أيضًا إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين بالإدارة المحلية على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين.

وطالب شعراوى، جميع القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم باعتبار ذلك عامل أساسى للتقييم إلى جانب تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وقرارات الدولة فى هذا الشأن.