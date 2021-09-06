وأشار المجلس، فى بيان له، اليوم الإثنين، إلى أن عدم الالتزام بأحكام هذا القانون يعرض الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى إلى المسؤولية القانونية ويضعها تحت طائلة لائحة الجزاءات المالية والإدارية التى يوقعها المجلس على المخالفين لأحكام المجلس ونظام عمله.
من ناحية أخرى انتهى المجلس الأعلى، من صياغة مشروع كود يضاف إلى لائحة الضوابط والمعايير المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقيتها ينظم التعامل مع القضايا ذات البعد الطبى والمتصل بالصحة العامة من خلال وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية وينظم ظهور الأطباء صحفيًا وإعلاميًا والإعلان عن المنتجات الصحية والطبية.
ويُجرى المجلس حاليًا استطلاع رأى الجهات المعنية والنقابات ذات الصلة قبل الإقرار النهائى لنصوص الكود وسيقوم الأسبوع القادم بدعوة رؤساء اتحاد المهن الطبية ونقباء الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى لتتولى مسؤوليتها فى محاسبة المخالفين.
وأوضح المجلس الأعلى، أن المقصود بالمنتج الصحى طبقًا للقانون المشار إليه: كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أياً كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أى منها محليًا أو مستوردًا، وكانت تتعلق بصحة الإنسان، أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة، أو الوقاية منها، أو تستعمل لأى غرض صحى آخر.
كما أوضح المجلس أن المقصود بالخدمة الصحية طبقًا للقانون المشار إليه: أى عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم أو المحافظة عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأعلى للإعلام يدعو للالتزام بقانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.