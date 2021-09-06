عاجل- اتحاد الكرة يقرر إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى حسام البدري والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.
كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.
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