/649013/التعليم-العالي-تعلن-موعد-وقواعد-تقليل-الاغتراب-لطلاب-المرحلتين-الأولى-والثانية

تيسيرًا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، فى حدود النسبة المُقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 حتى يوم الأحد الموافق 12/9/2021.

دوت الخليج تفاصيل موعد تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية: جاءت الشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن على النحو التالي: • التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع. • التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. • الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. • التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط. • لا توجد تحويلات ورقية. • التحويل يكون لمرة واحدة فقط. • استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة). • تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

المعاهد الخاصة

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة: • يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.