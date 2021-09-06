أول رد من حسام البدري بعد إقالته من تدريب المنتخب«انا ما فشلتش»

/649005/أول-رد-من-حسام-البدري-بعد-إقالته-من-تدريب-المنتخبانا-ما-فشلتش

في أول رد للكابتن حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، أكد الكابتن حسام البدري أنه لم يفشل، ,انه قام ببذل كل المطلوب دون تقصير.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

المركز الأول مصر برصيد أربعة نقاط، وسجل هدفيين.

المركز الثاني ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثالث الجابون، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف، وسجل هدفيين.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.