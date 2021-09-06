دوت الخليج يرسم خريطة أبرز التشريعات المرتقبة في دور الانعقاد الثاني 

/649007/تحيا-مصر-يرسم-خريطة-أبرز-التشريعات-المرتقبة-في-دور-الانعقاد-الثاني

تترقب البلاد انطلاق دور الانعقاد الثاني للبرلمان، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة، ويأتي ليكون مكملا لما جرى من أداء تشريعي ورقابي مبهر خلال دور الانعقاد الأول، والذي أداره بكفاءة واقتدار المستشار دكتور حنفي جبالي، ويرصد دوت الخليج خلال تقريره التالي أبرز التشريعات المتوقع طرحها خلال دور الانعقاد الجديد.

وتعتبر الأجندة التشريعية للبرلمان، ضمن أهم مقومات العمل في المؤسسة التي تعبر عن جموع المواطنين في البلاد، ومن يمثلونهم من نواب تحت القبة، خاصة أن هناك حالة ترقب لأداء البرلمان بعدما تركه من أنطباعات مبهرة في دور انعقاد أول شهد عقد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة، وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبًا، بينما بلغ عدد المداخلات 4210 للنواب.

كما جاء في إطار الدور الرقابي و في مشهد تاريخي غير مسبوق مواجهات ساخنة عبر مناقشة بيانات عدد (29) من الوزراء، وأحالها الى اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي موسع، وفي المجال التشريعي، أقر مجلس النواب 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر أعضاء المجلس؛ بواقع 1749 مادة.

الإيجار القديم

جاءت التصريحات والتوجيهات الرئاسية حيال مسألة الإيجار القديم واضحة ولاتحتاج إلى تفسير، وهو مالاقى صدى لدى قدر كبير من أعضاء البرلمان، اللذين أوضحوا في تصريحات خاصة لتحيا مصر أهمية تعديل القانون، ومن بينهم قيادات لجنة الإسكان النواب إيهاب منصور وأمين مسعود، ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني وأمين اللجنة عمرو درويش.

وتراوحت تأكيدات الأعضاء على ضرورة إيجاد وخلق التوازن المفقود في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع تشديدات على ضرورة أن يتيح القانون إعادة الحق للملاك بعد عقود طويلة من حقوقهم الضائعة، وفي ذات الوقت إتاحة البدائل أمام المستأجرين، مثمنيندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبته بحل الأزمة بين المالك والمستأجر بشكل يرضي الطرفين خلال افتتاحه لعدد من مدن الاسكان الاجتماعي في مدينة بدر أغسطس الماضي.

الأحوال الشخصية

ضمن القوانين التي تأتي في صدارة اهتمامات النواب دور الانعقاد الثاني، وهو ما أكد عليه وكيل اللجنة التشريعية والدستورية ياسر منير في تصريحات خاصة لتحيا مصر، مؤكدا على وجود قصور يتعلق بالنواحي الخاصة بالأسرة والطفل وأحوال الزواج والطلاق والحضانة وغيرها.

ويترقب مجلس النواب طرح القانون للنقاش، من أجل توجيه الدعوة لأكبر قدر من الممثلين للجهات الدينية والحقوقية والأزهر والكنيسة، والخبراء والمتخصصين في مجال دعم حقوق المرأة والطفل، وهو ما أكد عدد كبير من نواب البرلمان من أعضاء لجنة التضامن في البرلمان لـ دوت الخليج، إن الأمر سيكون على أجندة البرلمان في دور الانعقاد الثاني.

قانون السايس

منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها الحكومة نيتها لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات، وقد خرج عدد كبير من أعضاء البرلمان، ليؤكدوا أن دور الانعقاد الثاني في البرلمان، سيستهدف وضع القانون المعروف إعلامية بقانون السايس، على رأس أولوياتهم، سواء لقياس الأثر التشريعي للقانون، أو الشروع في تعديله، وهي المهمة التي تنتظر نواب عدد من اللجان في مقدمتهم الإدارة المحلية والتشريعية والدستورية.

قانون العمل

يدخل مجلس النواب ثاني محطات انطلاقه في الأسبوع الأول من أكتوبر، ويحمل ضمن أجندته التشريعية حسم قانون العمل وإخراجه للنور، وفي تصريحات خاصة لتحيا مصر أكد رئيس لجنة القوى العاملة عادل عبدالفضيل، إن القانون ضمن أهم بنود الأجندة التشريعية للمجلس في دور الانعقاد الثاني.

مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على لجان مجلس الشيوخ يتم العويل عليه، لكي يحقق مكاسب متعددة لمصلحة العمال ولمصلحة العمال ولصالح الاقتصاد الوطنى وزيادة الاستثمار والانتاج، بما يتمشى مع المتغيرات الاقتصادية خاصة أنه استحدث العديد من النصوص القانونية التى تضمن حماية حقوق العمال وتحفز على انخراط الشباب للعمل داخل مؤسسات القطاع الخاص وضمان تحقيق الأمان الوظيفى واقامة التوازن بين طرفى الإنتاج وحظر الفصل التعسفى وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي.