مروان بابلو يستعيد تألقه بأولى حفلاته الغنائية بعد عودته للفن..«تفاصيل»

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يترقب عدد كبير من الجمهور لرؤية الفنان مروان بابلو، مطرب الراب الشهير على المسرح يعد فترة غياب طويله منذ أن أعلن إعتزاله.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل مروان بابلو

مروان بابلو يحيى حفلا غنائيا بالمنارة

وقرر الفنان مروان بابلو مفاجأة الجمهور بإقامة أولى حفلاته الغنائية بعد غياب، على مسرح المنارة للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في يوم الجمعة الموافق 1 من شهر أكتوبر المقبل.

أسعار حفل مروان بابلو

وطرحت تذاكر الحفل، وقسمت إلى 3 فئات، الأولى "الفضية" 200 جنيه، والثانية "الذهبية" 400 جنيه، والثالثة vip 600 جنيه، ومن شروط حجز التذاكر هو أن يكون عمر الشخص أكثر من 14 عام وإذا كان أقل من ذلك فغير مسموح بدخوله الحفل، كما غير مسموح بإستراجاع أو استبدال التذاكر إلا إذا تم إلغاء أو تأجيل الحفل.

ألبوم مروان بابلو الجديد

يذكر أن مروان بابلو عاد إلى جمهوره بعد غياب بألبوم جديد وضم 5 أغنيات، وتصدر "تريند" YouTube بها، وضم الألبوم عدد من الأغاني التي لاقت إعجاب عدد كبير من الجمهور منها "كنترول" و"أتاري" و"الحب فين" و"دون" و"غابة".

ومن المقرر أن يشارك مروان بابلو مطرب الراب أبيوسف من خلال تراك جديد يحمل اسم “بالضبة " سيتم طرحها قريبا، ، اذ نشر مروان بابلو صورة برفقة أبيوسف عبر حسابه فيسبوك، وعلق: “قريبا”.

مروان بابلو

وتصدر مروان بابلو تريند محركات البحث لعدة أيام، عقب طرح أغنية "غابة" عبر موقع يوتيوب، وتحقيقها مشاهدات عالية خلال ساعات قليلة، بعد عودته من الاعتزال لغناء الراب مرة أخرى.

وأعلن مروان بابلو العام الماضي اعتزاله الغناء، وغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه عاد في قراره مرة أخرى، ويعد ألبوم غابة هو الثالث في مشوار بابلو، بعد الجميزة الذي طرحه عام 2019، وفري في نفس العام.