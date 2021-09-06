/649009/بعد-إقالة-البدري-وإقترابه-من-تدريب-المنتخب-أرقام-فينجادا-مع-الزمالك

أقترب البرتغالي فينجادا من تدريب المنتخب المصري بعد رحيل حسام البدري عن صفوف الفراعنة عقب التعادل مع الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خارج الديار ليتصدر الفراعنة الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن ليبيا.

ويستعرض دوت الخليج أرقام فينجادا مع الزمالك بعد إقترابه من تدريب الفراعنة خلفا للمدرب الوطني حسام البدري.

وقاد المدرب البرتغالي فرق الزمالك في 59 لقاء، أستطاع خلالها الفارس الأبيض في تحقيق الفوز في 42 مواجهة وهُزم في 8 مباريات بينما كان التعادل حاضرا في في 9 مناسبات.

وأستطاع حصد بطولة الدوري الممتاز مع الزمالك برصيد 68 يليه الأهلي برصيد 59 قبل أن يخرج من كأس مصر أمام الترسانة بركلات الترجيح ،بينما تلقى الهزيمة في السوبر المصري أمام الأهلي بركلات الترجيح أيضا.

إقالة حسام البدري مع المنتخب

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

المركز الأول مصر برصيد أربعة نقاط، وسجل هدفيين.

المركز الثاني ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثالث الجابون، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف، وسجل هدفيين.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.