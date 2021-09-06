خلال 24 ساعة.. القبض على 124 متهمًا بـ40 كيلو مخدرات وتنفيذ 42 ألف حكم قضائي على مستوى الجمهورية

/649010/خلال-24-ساعة-القبض-على-124-متهما-بـ40-كيلو-مخدرات-وتنفيذ-42-ألف-حكم-قضائي-على-مستوى-الجمهورية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات مكثفة، اليوم الإثنين، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ونتج الجهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 34 قطعة سلاح ناري، بحوزة 27 متهمًا، وشملت المضبوطات: 3 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 3 طبنجات، 25 فرد محلي، 28 طلقة مختلفة الأعيرة، 171 قطعة سلاح أبيض.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحملات المكثفة على مستوى الجمهورية

تنفيذ 42439 حكمًا قضائيًا

ونجحت الحملات في تنفيذ 42439 حكمًا قضائيًا، بإجمالي 3864 محكوم عليه، وتنوعت الأحكام ما بين: 141 حكم جناية، 13422 حكم حبس جزئى، 2348 حكم حبس مستأنف، 19620 حكم غرامة، 6908 مخالفة.

القبض 136 قضية مخدرات

ونجحت الحملات المكبرة في القبض 136 قضية مخدرات، بإجمالي 142 متهمًا ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 27,460 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,828 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,730 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الشابو وزنت 1,405 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1,145 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 615 جرامًا، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 540 جرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جرامًا، كمية من مخدر الآيس وزنت 194 جرامًا، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 75 جرامًا، 634 قرصًا مخدرًا.

ضبط 13 متهمًا هاربًا من المراقبة

ونجحت الحملات في ضبط 13 متهمًا، هاربًا من المراقبة، وضبط 15 بلطجيًا، وضبط 286 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 27230 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.