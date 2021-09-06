/649011/عمرو-دياب-يكشف-تفاصيل-جديدة-في-خط-أزيائه-34

يستعد الفنان عمرو دياب لإطلاق خط أزيائه الجديد الذي يحمل اسم «34»، خلال الفترة القليلة المقبلة. وحرص الهضبة على الترويج له بشكل مستمر من خلال نشر مجموعة من الصورة الخاصة بتصميماته عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل جديدة في خط أزياء عمرو دياب

خط أزياء عمرو دياب يحمل صورته

وظهر عمرو دياب في بأحد تصميمات خط أزيائه الجديد حاملا صورته عليه، قي إشارة لإطلاقه قريبا بالأسواق.

تفاصيل خط أزياء عمرو دياب

وإعتمد عمرو دياب في أزيائه على أنسجه مستوردة من شمال إيطاليا، لتماثل نعومة وجودة المنتجات العالمية في عالم الأزياء، أما النظارات الشمسية، تم استخدام التيتانيوم من اليابان، كمادة أساسية في التصنيع، ومن المقرر البدء في طرح المنتجات خلال شهر أغسطس الجاري في أسواق مصر والسعودية والإمارات كمرحلة أولي يليها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وباقي الدول العربية كمرحلة ثانية.

سر تسمية خط أزياء عمرو دياب بـ34

ويعود ارتباط عمرو دياب برقم «34» إلى تاريخ ميلاد والديه اذ من المعروف أن الهضبة كان على علاقة قويه بوالديه، وولد والدته ووالدته في نفس العام 1934، لذا حرص الأول على تخليد ذكراهم من خلال خد أزيائه الجديد.

الجدير بالذكر أنه لم تكن تلك المرة الأولى التي يخلد فيها عمرو دياب ذكرى والديه ، ففي عام 2013 ظهر الهضبة على بوستر ألبومه "الليلة" وقد نقش إسم والده عبد الباسط ووالدته رقية على ذراعة بخط كوفي متميز وهو التاتو المكتوب حتى الآن على ذراعه.

أغنية «اتقل» لعمرو دياب تتصدر متجر ITunes فى مصر

هذا وقد احتلت أغنية «اتقل» للفنان عمرو دياب المركز الأول في مبيعات متجر ITunes الإلكتروني في مصر بعد دقائق قليلة من طرحها، وكانت الأغنية مصممة خصيصا لإحدى الحملات الدعائية لإحدى شركات المشروبات الغازية الكبرى.

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام ثاني أغنياته الصيفية وهي «اتقل» من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع أحمد إبراهيم. وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية ، وتصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك تصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.