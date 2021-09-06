/649012/5-أسماء-فى-القائمة-النهائية-للمرشحين-لتدريب-المنتخب-تفاصيل

دخل عدد من المدربين لدائرة المرشحين، لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أعلن اتحاد الكرة إقالة حسام البدري، حيث طالبت الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي برحيله، عن تدريب المنتخب في الفترة الحالية، خاصة بعد الأداء الباهت في اللقاءين والذي لم يكن على المستوى المطلوب، وضرورة التعاقد مع بديل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإكمال حلم التأهل للمونديال.

ويستعرضدوت الخليج الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الفني: -اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الحالي لبيراميدز دائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة - ومن ضمن المرشحين بقوة الرباعي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة والأرجنتيني هيكتور كوبر والسويسرى رينيه فايلر وشوقي غريب، وحسام حسن ضمن المرشحين لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر. الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم. وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة. تشكيل منتخب مصر أمام الجابون في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح بدلاء مصر أمام الجابون الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم المركز الأول مصر برصيد أربعة نقاط، وسجل هدفيين. المركز الثاني ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين. المركز الثالث الجابون، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف، وسجل هدفيين. المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.

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