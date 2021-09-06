جامعة القاهرة: 17 مركزا لتطعيم الطلاب قبل بدء الدراسة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة، فى بيان اليوم الإثنين، أن مراكز التطعيم موجودة فى كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمى والعمرانى، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعى، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، والهندسة، والزراعة، والطب البيطرى، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن طلاب الجامعة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن عليهم التسجيل بموقع وزارة الصحة المخصص لتلقى اللقاح egcovac.mohp.gov.eg واختيار محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقم، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المذكورة، مشيرا إلى أنه فى حالة تعذر الطلاب التسجيل على الموقع لأى سبب يتم التوجه مباشرة إلى أى من العيادات الخمسة مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومى والكارنية الجامعى وسيتم التسجيل له وتطعيمه.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن منذ أيام بدء حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة القاهرة بلقاح "سينوفاك" بالمجان فى إطار توجهات الدولة لحماية المواطنين من مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة الطلاب واستعدادا لبدء العام الدراسى الجديد وضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة، مشيرا إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة.