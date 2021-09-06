«الهجرة» تطلق حملة للتعريف بالحضارة المصرية

جدة - نرمين السيد - اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدكتور وسيم السيسى، عالم المصريات، اليوم الإثنين، لبحث مشاركته بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" للحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج.





حضر الاجتماع كلا من الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام السابق، والدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة يارو للحضارة المصرية، والدكتورة هالة الطلحاتى المدير التنفيذى لمؤسسة يارو للحضارة المصرية.

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة إن الدكتور وسيم السيسى يمثل قامة كبيرة فى علم المصريات، وتعد مشاركته فى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" إضافة وقيمة مهمة فيما نسعى لتحقيقه من أهداف، تأتى على رأسها الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا نستهدف فى هذه المرحلة من مبادرة "اتكلم عربى" تعريف أولادنا المصريين بالخارج بتاريخ حضارتنا المصرية العظيمة، تلبية لمطالب عدد كبير من أولياء الأمور المصريين بالخارج، بضرورة توفير مادة إعلامية مصورة، تتناول عظمة الحضارة الفرعونية وجذورها الضاربة فى أعماق التاريخ، وما استطاعت تقديمه للبشرية كافة، ما يمثل جزءا أصيلا فى الحفاظ على الهوية المصرية، بجانب تعليم اللغة العربية.

وتابعت مكرم أنه بالتعاون مع الدكتور وسيم السيسى سيتم تنفيذ عدد من الحلقات المصورة، تعتمد على الحكى بطريقة ممتعة لتاريخ حضارتنا المصرية القديمة، والتعريف بأهم محطات هذه الحضارة وملوكها المؤثرين فى التاريخ، حيث رغب فى الاستفادة مما حققه حفل نقل المومياوات من انتشار وصدى واسع على المستوى العالمى، وقد تابعه المصريون بالخارج بفخر وعزة، مما يجعلنا حريصين على تناول هذا الحدث كبداية لسرد تاريخ ملوك وملكات مصر القديمة، ونستهدف فى هذه المرحلة الفئة العمرية من 16 عاما وحتى 19 عاما من الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

من جانبه، أعرب الدكتور وسيم السيسى، عالم المصريات، عن امتنانه للمشاركة فى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، مثمنا أهدافها وما تسعى لتحقيقه فى إطار الحفاظ على الهوية المصرية، مؤكدا أن الأجيال المصرية بالناشئة بالخارج فى حاجة ماسة لتعريفهم بحضارتهم وتاريخهم الممتد حتى نتمكن من تعزيز انتمائهم للوطن فالانتماء لا يأتى إلى بالحب، والحب لا يأتى سوى بالإعجاب والمعرفة والتنوير، وهذا ما نطمح للوصول إليه من خلال ما سيقدم لهذه الفئة العمرية.

وأضاف أن حضارتنا القديمة ثرية وظلت قائمة لآلاف السنوات حيث لدينا دراسات متعمقة فيها، ونعتبرها مبعث فخر وعزة لكل مصرى، وعلى الشاب المصرى بالخارج أن يدرك قيمة تاريخ هذا البلد، فلا يمكن لبلد أن تتقدم دون أن تعرف تاريخها جيدا، وذكر قول مفكر يونانى عندما هزمت إسبرطة، حيث قال حينها: "هزمناهم ليس حين هزمناهم لكن حين أنسيناهم حضارتهم وتاريخهم"، لذا علينا تحصين أجيالنا من أى محاولة لتفريغهم من ثقافتهم وحضارتهم.

وقال الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام السابق، إننا نستهدف من التعاون بين وزارة الهجرة والدكتور وسيم السيسى، الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج، واختيار هذه الشريحة جاء بناء على قدرتهم الاستيعابية لتلقى الفيديوهات التى سيتم تنفيذها للتعريف بالحضارة المصرية القديمة، ووفقا لطبيعة وخصائص هذه الشريحة المستهدفة، نحتاج لخلق محتوى جذاب ومشوق، بالاعتماد على طريقة الحكى لإيصال المعلومات.