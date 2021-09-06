توقيع بروتوكول إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجويل بارتيش المدير والرئيس التنفيذى لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، البرتوكول الخاص بإقامة المعرض الأثرى المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة"، والمقرر افتتاحه بالمتحف فى نوفمبر المقبل.





ويستمر المعرض فى هيوستن لمدة 6 أشهر ثم ينتقل بعد ذلك للعرض بسان فرانسيسكو لمدة 6 أشهر أخرين. وأوضح وزيرى أن البروتوكول يتضمن كافة البنود الخاصة بتأمين القطع الأثرية وفقا للوائح إقامة المعارض الأثرية الخارجية المؤقته، معربا عن ثقته الكاملة فى خروج المعرض بالشكل الأمثل بما يضمن الترويج للمقصد السياحى المصرى. وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار زار الولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس الماضى لتفقد القاعة المقرر إقامة المعرض بها فى هيوستن والتى تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع، وذلك لمتابعة كافة التجهيزات المتعلقة بإقامة المعرض ومنها فتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة. يضم المعرض 181 قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة فى عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلى وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

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