عاجل.. السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى للمشروع القومى "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، والذى يتضمن استصلاح 350 ألف فدان كمرحلة أولى، ضمن نطاق المشروع الأشمل العملاق "الدلتا الجديدة" بإجمالى مساحة 2.2 مليون فدان. وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز المحاصيل الزراعية التى سيتم انتقائها بما يتوافق مع طبيعة التربة والمناخ للمنطقة، وتوفير مصادر المياه وذلك فى إطار الاستعداد لزراعات موسم الشتاء المقبل، كما تم عرض الدراسات الخاصة بمخطط زراعة النباتات العطرية والطبية التى تستخدم فى الصناعات الدوائية. ووجه الرئيس بقيام جهات الاختصاص بتكثيف حملات التوعية للمزارعين مع اقتراب موسم الزراعات الشتوية، وذلك بخصوص أفضل السبل والآليات الزراعية، وكذلك استخدام أجود أنواع البذور، فضلاً عن التأكيد على فوائد وإيجابيات نظم الرى الحديثة والذكية، بما يساعد على ترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج، ويفتح آفاق التصنيع الزراعى، والتى من شأنها أن تساهم فى توفير العديد من فرص العمل، فضلًا عن تحقيق النمو الاقتصادى والتنموى المنشود.

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