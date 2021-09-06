الإمام الطيب: الأزهر على استعداد لاستقبال أئمة نيجيريا وتدريبهم

جدة - نرمين السيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، بمقر مشيخة الأزهر، اللواء محمد باباجانا مونجونو، مستشار الأمن الوطنى النيجيرى، ترافقه فايزة أبوالنجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى المصرى، وناورا آبا ريمى، السفير النيجيرى بالقاهرة.





وقال الإمام الأكبر، إن الأزهر له تاريخ طويل وحافل مع نيجيريا، ويحتل الطلاب النيجيريون المرتبة الثالثة فى قائمة الطلاب الوافدين للدراسة فى الأزهر فى جميع المراحل التعليمية، وأنه يتابع أنشطة الطلاب النيجيرين ويوليهم أهمية مع غيرهم من إخوانهم من الطلاب الوافدين.

وأشار الطيب، إلى أن الأزهر أنشأ أكاديمية عالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وصمم برنامجا تدريبيا للأئمة والدعاة لمكافحة الخطاب المتطرف وتفنيد شبهات الجماعات المتطرفة بما يتناسب وطبيعة كل مجتمع، وأن الأزهر على استعداد لاستقبال أئمة نيجيريا وتدريبهم، وعقد الشراكات التى تعزز تكثيف جهود مكافحة الإرهاب والتطرف بين مصر ونيجيريا.

من جانبه، أعرب مستشار الأمن القومى النيجيرى، عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، مؤكدا أنه يتابع بفخر أنشطة الأزهر على المستوى الإفريقى والدولى، وأن الشعب النيجيرى يثق فى منهج الأزهر الوسطى، ولذلك فهم يرسلون أبناءهم للدراسة فيه والتتلمذ على يد أساتذته وعلمائه، ليعودوا وينشروا ما تعلموه بين أبناء الشعب النيجيرى.

وتناول اللقاء الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين نيجيريا والأزهر فى هذا المجال، والجهود التى يقوم بها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لرصد ما يثار من مغالطات عن الدين الإسلامى وتفنيدها وترجمتها لـ13 لغة، وبيان وسطية الإسلام ورسالته السمحة التى تدعو إلى السلام.

ويدرس فى الأزهر 2.500 طالب نيجيرى فى المراحل التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى مرحلة الدراسات العليا، ويقدم الأزهر 430 منحة دراسية سنويا لأبناء الشعب النيجيرى للدراسة فى معاهده وجامعته العريقة، كما أن للأزهر 65 مبعوثا أزهريا لتدريس العلوم الشرعية والعربية، و4 معاهد أزهرية فى نيجيريا تنشر المنهج الأزهرى الوسطى بين أبناء الشعب النيجيرى.