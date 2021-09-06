اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بإفريقيا وآسيا

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للمعاهد الخارجية ‏لدول "تنزانيا – تشاد – نيجيريا - النيجر- إندونيسيا – العراق – الصومال".





وبلغت نسبة النجاح لطلاب دولة تنزانيا للقسم الأدبى 90%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة تشاد للقسم ‏العلمى 14% والأدبى 20%، فى حين بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة ‏نيجيريا للقسم العلمى 100% والقسم ‏الأدبى 28%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب دولة النيجر للقسم الأدبى 50%، وأما دولة إندونيسا فبلغت نسبة ‏النجاح لطلاب القسم العلمى 100% والأدبى 97%، فى حين بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة ‏العراق للقسم الأدبى ‏‏17%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة ‏الصومال للقسم العلمى 80%.‏

وهنأ وكيل الأزهر، الطلاب الناجحين، موضحًا أنه أصبح أمامهم تحديا جديدا مع مرحلة جديدة حاسمة فى بناء ‏مستقبلهم، وعليهم أن يستغلوها أفضل استغلال حتى يحققوا أهدافهم، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والنجاح.‏

من جانبه أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه تقدم من السبع ‏دول 1196 طالبًا، حضر منهم 1086 طالبًا، ونجح منهم 250 طالبًا، بنسبة نجاح عامة 23%، مبينًا أن هذه ‏النسبة تأثرت بظروف جائحة كورونا وهو ما أثر بدوره على الطلاب، مؤكدًا أن الأزهر الشريف قدم للطلاب كل ‏الدعم وقام بدوره على أكمل وجه. ‏