اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية بإفريقيا وآسيا

وبلغت نسبة النجاح لطلاب دولة تنزانيا للقسم الأدبى 90%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة تشاد للقسم العلمى 14% والأدبى 20%، فى حين بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة نيجيريا للقسم العلمى 100% والقسم الأدبى 28%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب دولة النيجر للقسم الأدبى 50%، وأما دولة إندونيسا فبلغت نسبة النجاح لطلاب القسم العلمى 100% والأدبى 97%، فى حين بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة العراق للقسم الأدبى 17%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة الصومال للقسم العلمى 80%.
وهنأ وكيل الأزهر، الطلاب الناجحين، موضحًا أنه أصبح أمامهم تحديا جديدا مع مرحلة جديدة حاسمة فى بناء مستقبلهم، وعليهم أن يستغلوها أفضل استغلال حتى يحققوا أهدافهم، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والنجاح.
من جانبه أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه تقدم من السبع دول 1196 طالبًا، حضر منهم 1086 طالبًا، ونجح منهم 250 طالبًا، بنسبة نجاح عامة 23%، مبينًا أن هذه النسبة تأثرت بظروف جائحة كورونا وهو ما أثر بدوره على الطلاب، مؤكدًا أن الأزهر الشريف قدم للطلاب كل الدعم وقام بدوره على أكمل وجه.
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