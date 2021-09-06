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/649014/تفحم-ميكروباص-أعلى-دائري-الوراق-وتوقف-حركة-المرور--صور
شهد الطريق الدائري أعلى منطقة الوراق تفحم سيارة ميكروباص، اليوم الإثنين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم إطفاء الحريق بالسيارة.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تفحم سيارة ميكروباص
اشتعال النيران في ميكروباص
ترجع تفاصيل تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد اشتعال النيران في سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالوراق، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق ولكن نتج عن اشتعال النيران بالسيارة تفحمها بشكل كامل.
يعمل حاليا رجال المرور بمحاولات لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في سياق آخر، أنقذت العناية الإلهية الفنانة ميرفت أمين من الموت بعد اشتعال النيران في شقة المجاورة لها في المهندسين والتي تبين أنها شركة دعاية وإعلان وأسفر حريق شقة المهندسين عن وفاة موظف وإصابة 3 آخرين بسبب الأدخنة.
وفي سياق أخر دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، بـ 4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق إندلع في شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.
سلم هيدورماتيك
وعلى الفور انتقلت الإجهزة الأمنية والحماية والمدنية إلى مكان الحريق، وتم استخدم سلم هيدورماتيك، لارتفاع العقار والشقة السكنية عن متناول رجال الحماية المدنية، مما اضطرهم للصعود بالسلم للوصول إلى مصدر النيران بسهولة.
ترجع تفاصيل الحريق عندما كانت تلقي بلاغ إلى شرطة النجدة بالجيزة، من أحد المواطنين يفيد باندلاع حريق كبير، بإحدى الشقق السكنية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات، وفرضت كردونًا أمنيا، وتحاول السيطرة على الحريق.
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