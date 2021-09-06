/649018/في-ظروف-غامضة--مصرع-شاب-بطلق-ناري-في-الرأس-بجنوب-الوادي-بقنا

لقى شاب مصرعه، اليوم الاثنين، بطلقات نارية فى الرأس، بالقرب من جامعة جنوب الوادى بقنا، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شاب بطلقات نارية في الرأس بقنا

مات بطلق خرطوش

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، بمقتل عبد العليم. س، مقيم بقرية الأشراف، إثر إصابته بطلقات نارية فى الرأس، بالقرب من جامعة جنوب الوادى.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابى بسوهاج تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

تجار السموم

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قيام 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثانى سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.