/649019/تعاني-من-حالة-نفسية-سيئة-كارول-سماحة-تكشف-سبب-تأجيل-أغنياتها

أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن استعدادها في طرح أحدث أعمالها الغنائية خلال الفترة المقبلة ، موضحة أن السبب الرئيسي في تأجيل ألبومها رغم انتهاء تسجل معظمه، هو ما كانت يمر به وطنها لبنان من أزمة إقتصادية مريعة مؤخرا.

دوت الخليج يرصد سبب تأجيل ألبوم كارول سماحة

كارول سماحة تعلن موعد طرح أغنياتها

ونشرت المطربة كارول سماحة فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرا”، معلنة عن موعد طرح أحدث أغنياتها، كاشفه عن سبب تأجيل ألبومها، فقالت أنها كانت تعاني خلال الفترة الماضية من حالة نفسية خطيرة بسبب أوضاع لبنان المريرة.

وتابعت: "كان في أعمال خالصة وجاهزة أنها تنزل، ما نزلتها صراحة أنا ما كنت نفسيا جاهزة أني أنزلها، صحيح أنني أعيش في مصر لكن لا أنكر أن الجو العام والوضع بلبنان كان مأثر علي"، كما أعلنت كارول سماحة عن استعدادها لطرح أغنية "يا شباب با بنات" ووصفتها أنها أغنية راقصة، من كلمات وألحان سليم عساف وإخراج بتول عرفة.

فيلم بالصدفة يشهد تألق كارول سماحة

وكان قد عرض فيلم «بالصدفة» للمطربة كارول سماحة مؤخرا على مسرح سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج باسم كريستو، وتأليف كلوديا مرشيليان، وبطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري وسامي حمدان.

وكانت الفنانة كارول سماحة حصدت على جائزة “فاتن حمامة” كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط في دورته الـ36 عن فيلمها الجديد بعنوان “بالصدفة”، وتسلمت درع التكريم عن بلدها لبنان.

تدور أحداث فيلم «بالصدفة» حول انقلاب حياة رجل أعمال ناجح رأسًا على عقب، حينما تُسرق حقيبته من مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى أحد الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلى انعطافة مختلفة في حياته كليةً، وتقدم كارول خلال أحداث الفيلم أغنيتين تعاونت خلالهما مع مروان خوري.

كارول سماحة تشارك في مسلسل ضد الكسر

وشاركت الفنانة كارول سماحة في السباق الرمضاني المنصرم من خلال غناء تتر مسلسل «ضد الكسر»، بطولة نيللي كريم، وهي من كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

ويشارك في بطولة«ضد الكسر» بجانب نيللي كريم كلا من محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وهو من إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.