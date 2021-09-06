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انطلاق فعاليات التصفيات النهائية لدوري مستقبل وطن فى نسخته الثالة بدمنهور فى البحيرة

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انطلقت فعاليات التصفيات النهائية لدوري مستقبل وطن فى نسخته الثالثة والمؤهلة لبطولة الجمهورية فى مدينة دمنهور بالبحيرة ، بحضور نواب المحافظة ،واعضاء الحزب بالمحافظة ، فى إطار توجيهات المستشار عبد الوهاب عبدالرازق ،رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن ، والمهندس اشرف رشاد الشريف ، الأمين العام والنائب الأول لرئسي الحزب، زعيم الأغلية ،رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب .

دوري مستقبل وطن 

دوت الخليج يرصد انطلاق نهائيات دوري مستقبل وطن بالشرقية 

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أولا : مواصفات الفرق المنضمة لدوري مستقبل وطن ؟  

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب  أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري.  ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ،  ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

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 الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة   

أولا :المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية. 

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ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة .

يحصل المركز الأول علي  ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه،  و المركز الثالث ميدالية  و15ألف جنيه.  الثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية.  

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يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية  نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير    

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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