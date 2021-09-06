/649021/17-نوفمبر-نظر-طعن-محمد-رمضان-علي-دفع-6-ملايين-جنيه-للطيار-أبو-اليسر

تنظر محكمة النقض، بجلسة 17 نوفمبر، الطعن المقدم من الدكتور أحمد الجندي المحامي وكيلا عن الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الطعن المقدم من محامي محمد رمضان على الحكم الصادر ضده

وفي وقت سابق قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام الفنان محمد رمضان في دعوى الطيار أشرف أبو اليسر التي يطالب فيها الفنان بالتعويض عن أضرار لحقت به جراء أزمة صورة الطائرة بدفع 6 مليون جنيه.

التواصل الإجتماعي

طالب مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر في دعواه التي رقم 119 لعام 2020 بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله، عبر التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

6 مليون جنيه

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية في 7 أبريل الماضي، في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ضد الفنان محمد رمضان، بإلزام الأخير بدفع 6 مليون جنيه تعويضا لما لحق الطيار الراحل أشرف أبو اليسر من أذى.

وطالب المحامي مجدي حلمي، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجرِبة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها مش بتفتش في المطار، عبر التواصل الإجتماعي «فيسبوك »، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.